"Degrado e pericoli alla Morin"

La Passeggiata Morin diventa materia di discussione in consiglio comunale, argomento dell’interpellanza presentata da Piera Sommovigo e Giorgia Lombardi. Secondo i consiglieri la passeggiata vivrebbe una situazione di degrado con "pali in ferro abbandonati vicino a panchine, aiuole con intere palme tagliate e mai sostituite, pali in ferro tenuti in piedi da sacchi zavorra, pali in ferro a cui sono stati tolti i cestini per la spazzatura e mai recuperati.

Non si può lasciare una zona così vissuta e utilizzata da cittadini e turisti priva di cestini per la spazzatura con il rischio che alcuni maleducati potrebbero gettare a terra, in mare, aiuole e giardini, cartacce, mozziconi di sigaretta, rifiuti in genere. Tale situazione è inaccettabile sia per il decoro urbano che per un fattore ambientale. I pali lasciati privi di cestini sono pericolosi per tutti, in particolar modo per le bambine e i bambini".