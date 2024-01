"Degrado e incuria". Mozione di Leali

"Molti abitanti del quartiere di Rebocco ci hanno contattato riguardo alla situazione della zona di via Zara angolo via Vappa, nel tratto adiacente al sottopasso ferroviario: una situazione di considerevole degrado, dovuto certo all’incuria dei cittadini, ma anche della mancata attenzione che l’amministrazione pone nella zona". Così Giorgia Lombardi, Patrizia Flandoli e Roberto Centi di ‘LeAli a Spezia’. I consiglieri comunali hanno presentato un’interrogazione per sapere se l’amministrazione è a conoscenza della situazione.