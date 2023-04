Defibrillatori sulle navi mercantili La proposta lanciata dal Pd

"La presenza dei defibrillatori deve diventare obbligatoria anche nelle navi mercantili: questi dispositivi salvavita, sino ad oggi obbligatori solo in alcune navi adibite al trasporto di passeggeri: estenderne l’uso è un ulteriore modo per garantire la sicurezza dei lavoratori di questo comparto". La richiesta arriva dalla deputata ligure del Pd Valentina Ghio che ha firmato un’interrogazione presentata alla Camera, insieme ai deputati Pd Marco Simiani, Anthony Barbagallo, Ilenia Malavasi, Ouidad Bakkali e Debora Serracchiani. "La Regione Liguria per garantire un importante intervento salvavita – aggiunge in tal senso il consigliere regionale del Pd Davide Natale, che annuncia un’interrogazione anche in consiglio regionale – potrebbe contribuire realizzando i corsi di formazione per il personale per l’uso dei defibrillatori, facendo da regia tra le strutture ospedaliere e associazioni di volontariato che operano nel soccorso. La giunta si attivi per garantire questo strumento in più per una maggiore sicurezza sul lavoro".