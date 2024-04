Defibrillatori pubblici. Lerici cardioprotetto

Un territorio cardioprotetto, dotato di apparecchiature salvavità in tutte le frazioni. È l’obiettivo cui tende il Comune di Lerici, che sta portando a compimento un progetto dedicato. "Il territorio comunale è quasi completamente mappato da dispositivi di defibrillazione automatica" afferma Massimo Carnasciali, consigliere delegato allo sport del Comune di Lerici. Sul territorio nel corso degli ultimi anni, sono

stati posizionati sei defibrillatori, sparsi per le frazioni e il litorale: sono situati a San Terenzo presso la farmacia Ghigliazza, a Tellaro nella sede della Mutuo Soccorso, alla Serra presso la chiesa parrocchiale, a Pugliola in Piazzetta Bassa, all’Arci di Solaro e all’area di quartiere di Senato. "Tre dispositivi sono ancora da collocare a Muggiano, Pozzuolo e Lerici borgo" spiega Carnasciali specificando che l’amministrazione si è fatta promotrice dell’acquisto ed installazione di alcuni di questi apparecchi mentre altri sono stati donati. Gli apparecchi sono segnalati da una postazione idonea e mappati dal 112 per consentire la geolocalizzazione in caso di necessità. "In aggiunta a questi, ci sono tutti quelli che fanno parte delle dotazioni obbligatorie delle società sportive, anche questi in larga parte finanziati dall’amministrazione e mappati dal 112, al palazzetto dello sport di Lerici, al campo di Falconara, al Circolo Erix, al campetto di Bagnara, alla piscina, al circolo tennis". I dispositivi fino ad oggi non sono mai stati usati, tuttavia la loro presenza è necessaria. "Abbiamo stipulato una convenzione con la pubblica assistenza per la manutenzione e perché organizzino corsi rivolti a tutti coloro che vogliono essere in condizioni di poter usare il dispositivo in caso di necessità. Centinaia di persone hanno già avuto accesso al corso Blsd" dice Carnasciali.