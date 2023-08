Decoro, la cura reclamata adesso si fa possibile

"Grazie alle interpellanze presentate, l’amministrazione ha finalmente dichiarato pubblicamente le proprie intenzioni in merito alle gravi carenze di manutenzione, decoro e sicurezza pubblica nel territorio comunale, segnalate da molto tempo da diversi cittadini: l’assessore Franco Carassale ha espresso la volontà dell’amministrazione di intervenire, per quanto nelle loro possibilità in termini di bilancio e personale, per la risoluzione delle problematiche o quantomeno per la messa in sicurezza delle zone peggiori". Così i consiglieri Roberto Farnocchia e Jacopo Conti della Lista Insieme alla Gente, all’esito della discussione delle due interpellanze presentate in merito alla situazione di degrado di alcune aree del Comune di Porto Venere. "È stato espresso un impegno, già formalizzato anche dal punto di vista economico, per il rifacimento dell’asfalto della strada che porta da Pezzino alla zona alta del borgo di Le Grazie e al Muzzerone, alla sostituzione della ringhiera pericolante della zona pedonale della cosiddetta Salita del Cavo a Porto Venere, alla sistemazione o quantomeno ad una prima messa in sicurezza delle parti più disastrate della passeggiata Aldo Moro a Porto Venere. Attendiamo l’attuazione pratica di quanto espresso".