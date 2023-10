Decidere cosa fare da grandi. Quattro giorni di ’Orientamenti’ dedicato al futuro dei giovani

Quattro giorni, dal 27 al 30 ottobre, per scoprire la propria vocazione e decidere cosa fare da grande. Torna “Orientamenti“, l’iniziativa provinciale dedicata all’orientamento scolastico, ideata per supportare studenti e genitori in vista della scelta al termine della scuola secondaria di primo grado. "I nostri giovani devono partire dalla consapevolezza che non ci sono strade precluse e realizzare i propri sogni è possibile – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – La Spezia sta attraversando un periodo di sviluppo che sta portando grandi frutti e sarà pertanto fondamentale formare i nostri ragazzi nella giusta direzione, coniugando i loro interessi e le loro attitudini con le offerte lavorative del territorio". La risposta all’interrogativo cruciale si costruisce con il confronto e con le valutazioni. Ed ecco che “Orientamenti“ risponde, con una formula diffusa: in spazi messi a disposizione dalla Provincia della Spezia e dalla fondazione Carispezia, con il supporto organizzativo del Comune della Spezia e di Alfa Liguria, gli organizzatori puntano al raggiungimento di un pubblico il più largo possibile.

Manifestazione al via venerdì mattina dalle ore 8:30, con quattro turni di visita da 1 ora e 45 minuti l’uno, per assistere alle presentazioni dell’offerta formativa provinciale nella sala consiliare della Provincia e per la successiva visita ai punti informativi delle scuole secondarie di Iprimo grado, degli enti di formazione e del Cpia presso le sale al piano terra della Fondazione Carispezia, in via Chiodo 36. Le scuole potranno visitare il salone presso gli spazi della fondazione negli stessi orari della mattinata del 30 ottobre. I desk saranno, inoltre, liberamente visitabili nei pomeriggi di venerdì 27 e lunedì 30, dalle ore 14.30 alle ore 18.00 e nella mattinata di sabato 28, dalle ore 08.30 alle ore 12.30. Il patto di comunità ed il catalogo delle iniziative di orientamento redatto per l’anno scolastico 20232024 verranno presentati agli orientatori e ai tutor degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. E non mancheranno gli "inspirational talk": gli stessi studenti e testimonial di eccezione porteranno la propria esperienza di studio e carriera ed incontri pomeridiani rivolti a ragazzi e famiglie sulle tematiche relative ai bisogni speciali, al cyberbullismo, allo sport e al ruolo della scuola in Europa e nel mondo. L’iniziativa spezzina introduce al consueto salone regionale Orientamenti che quest’anno si fa Festival, presso i Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova dal 15 al 17 novembre https:www.orientamenti.regione.liguria.it