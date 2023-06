Debutto su palco di Teatrika per Teatrovillaggioindipendente con 'Nove giorni'

Debutto su palco del concorso nazionale Teatrika della compagnia ’Teatrovillaggioindipendente’ di Settimo Torinese che porta in scena, stasera alle 21.30 al centro sociale di Molicciarta, ’Nove giorni’, il racconto di una storia vera, scritta e diretta dal ricercatore teatrale Massimiliano Giacometti, allievo e collaboratore per tanti anni del compianto maestro Eugenio Allegri. Il protagonista del racconto è Paolo, un giovane che come tanti altri avrebbe voluto vivere la iovinezza e non un conflitto. In scena due attori pluripremiati: Giuseppe Caradonna e Renato Cavallero. La rassegna è organizzata dalla Compagnia degli Evasi con il patrocinio del Comune.