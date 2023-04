De Terminal, festività in musica

Doppio appuntamento musicale, a Pasqua e Pasquetta, al De Terminal, all’inizio della banchina Thaon di Revel. Oggi dalle 13.30 alle 16.30, è in programma una jam session funk e blues a cura del Luca Berotne trio, composto dallo stesso chitarrista e cantante, dal batterista Vladimiro Carboni e dal bassista Anacleto Orlandi. Al lunedì dell’Angelo a partire dalle 12, sarà la coppia composta dal violinista Claudio Galazzo e dalla cantante Laura Ceretti, ad allietare i presenti. "Assieme a Laura Porcile – titolare del De Terminal, dicono i protagonisti – cercheremo di creare un bel punto di ritrovo per noi musicisti unito ad una cucina di qualità, davanti al mare e una bellissima passeggiata". Per informazioni e prenotazioni contattare il 347 9660922.