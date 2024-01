De Paolis e il suo libro sui nazisti

Oggi prende il via, con l’evento promosso dalla sezione spezzina della Fidapa, Federazione italiana donne, arti, professioni, affari presieduta da Gabriella Tartarini, la lunga carrellata di appuntamenti organizzati in occasione della Giornata della Memoria ’La Shoah del cinema: immagini per non dimenticare’. L’incontro, a cui è stato concesso il patrocinio del Comune della Spezia, si terrà questo pomeriggio a partire dalle 17.30 nell’auditorium della biblioteca Beghi di via del Canaletto 100 alla Spezia; interverranno per confrontarsi sul valore delle testimonianze foto-video e della documentazione: Vanda Funaro Basile, esperta di storia della Shoah e il critico cinematografico Giordano Giannini, con l’apertura dei lavori e la moderazione della presidente Fidapa Gabriella Tartarini.

Il 9 febbraio alle 18, nel salone principale del Circolo ufficiali ’Vittorio Veneto’ della Marina militare, si terrà invece la presentazione del libro ’Caccia ai nazisti’ di Marco De Paolis (nella foto), procuratore militare capo della Spezia dal 2002 al 2008 che indagò sui documenti contenuti nei cosiddetti ’armadi della vergogna’ che sarà presente all’evento. Marzabotto, Sant’Anna e le stragi della croce uncinata in Italia sono il focus dell’opera, introdotta dalla prefazione di Liliana Segre, di cui l’autore discuterà in un confronto con l’onorevole Andrea Orlando e la senatrice Stefania Pucciarelli, moderati da Renzo Parodi. È richiesta la registrazione all’evento inviando entro il 5 febbraio una mail all’indirizzo [email protected].