De Masi è morto per la caduta di una trave. Ripreso da un video operaio che è scappato

La Spezia, 13 maggio 2022 - Il giorno dopo la tragedia, si cercano di capire le cause che hanno provocato la morte di Beniamino De Masi, l’operaio di 51 anni residente a Montecchio in provincia di Reggio Emilia, rimasto schiacciato mercoledì pomeriggio per il crollo del tetto nel rustico di Barcola dove stava lavorando. L’incidente mortale è avvenuto mentre veniva demolito il secondo piano. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, soprattutto grazie alla testimonianza del collega di lavoro, De Masi stava lavorando su una trave del tetto, quando all’improvviso questa avrebbe ceduto, facendolo cadere. E per un destino crudele, sulla testa dell’operaio è caduta la trave stessa e quello che reggeva. Il collega è un miracolato, perché poco prima era anche lui all’interno del rustico. C’era anche un’altra persona, se non due, che stavano lavorando e che si sono allontanate. Su questo stanno indagando i carabinieri che hanno acquisito un video che ha ripreso le lavorazioni all’interno del cantiere. Le immagini si interrompono pochi secondi prima dell’incidente mortale, ma sono ritenute preziose per cercare di ricostruire il tragico evento. Si nota chiaramente la presenza di una terza persona, un uomo che si era però già allontanato al momento dell’arrivo dei soccorsi, facendo perdere le proprie tracce. I militari dell’Arma stanno lavorando per identificarlo. De Masi era un trasfertista per conto di una ditta di Parma a cui il lavoro era stato subappaltato da una ditta di Sarzana. I carabinieri hanno acquisito in mattinata, negli uffici del Comune di di Lerici, i documenti dei permessi edilizi, la comunicazione di inizio lavori e i profili legati alla sicurezza del cantiere. Si deve infatti capire se sono stati utilizzati tutti gli accorgimenti di prevenzione da attuare durante le operazioni di demolizione, che sono tra le più pericolose se effettuate senza tutele. Ma di ...