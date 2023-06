Davide De Santis nuovo delegato Rappresenta il settore giovanile

Classe 1995, Davide De Santis è il nuovo delegato provinciale Coldiretti giovani impresa della Spezia. Eletto all’unanimità riceve il testimone dall’uscente Elisa Filipelli, titolare di un’azienda a indirizzo zootecnico ma con il sogno di aprire presto un agriturismo con fattoria annessa. "Ringraziamo di cuore Elisa Filipelli per tutto il lavoro svolto insieme – commentano Sara Baccelli e Paolo Campocci, presidente e direttore di Coldiretti La Spezia – e facciamo le congratulazioni a Davide De Santis per questo importante riconoscimento. Un giovane che si è dimostrato fin da subito propositivo e con le idee chiare". "Sono davvero contento – commenta Davide De Santis, enologo dell’azienda agricola “La Ghiaia” di Sarzana – che i giovani soci della Coldiretti abbiano scelto proprio me per rappresentarli".