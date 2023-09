Davide Besana e il progetto Sail the Children a Genova

Nei giorni in cui si dipanerà l’attesa kermesse genovese, sarà possibile conoscere le ultime novità del settore nautico, ma anche assistere a conferenze che vedranno, in alcuni casi, protagonista il nostro territorio. Accadrà ad esempio venerdì 22 settembre, quando, presso lo stand LQ54, alle ore 10.30, sarà possibile approfondire il progetto educativo solidale "Sail the Children", realizzato dal velista e fumettista Davide Besana, milanese di nascita, ma lericino di adozione. Il noto illustratore ha percorso, quest’estate, con la sua barca a vela, 1500 miglia su e giù per il Tirreno per insegnare ai minori seguiti nei Punti Luce di Save The Children Italia, i rudimenti della vela e la bellezza del disegno, con il supporto della Lega Navale Italiana. Sempre venerdì, ma alle ore 15.00, si terrà l’incontro: "Scuola per il diporto. Una scuola che non c’era".

Durante l’appuntamento verrà presentata la prima scuola pubblica di formazione dedicata alle professioni per il diporto. Un progetto nato alla Spezia, dalla collaborazione tra la Lega Navale Italiana Sezione di Lerici, l’Istituto di Istruzione Superiore "G. Cappellini - N. Sauro", l’Istituto Comprensivo di Lerici ISA 10 e la Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il made in Italy, con la collaborazione del Comune di Lerici. A moderare l’incontro sarà il giornalista Beppe Franzoni.