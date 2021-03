La Spezia, 28 marzo 2021 - Aumentano di 177 le persone positive al Covid in Liguria: adesso sono 7.362, frutto dei 392 nuovi casi registrati oggi insieme a 209 guariti e sei decessi.

Sono stati eseguiti 3.126 tamponi e 1.681 tamponi antigenici rapidi.

Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri, ci sono attualmente 703 persone in ospedale (18 in più di ieri), di cui 67 in terapia intensiva (una in più). Nel grafico di CovidStat/Infn si può vedere l'andamento dei ricoveri.

Il dettaglio dei 392 nuovi casi per residenza

Imperia: 89

Savona: 104

Genova: 136 (di cui 119 di Asl3, 17 di Asl4)

La Spezia: 63

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

La situazione negli ospedali

Asl1 = 116 (10 TI)

Asl2 = 144 (14 TI)

San Martino = 164 (19 TI)

Galliera = 72 (3 TI)

Gaslini = 5 (1 TI)

Asl3 = 74 (7 TI)

Asl4 = 57 (8 TI)

Asl5 = 71 (5 TI)

La situazione nelle province liguri nel grafico CovidStat/Infn: clicca sul nome della città a destra per isolare la traccia

Il quadro degli attualmente positivi per residenza

Imperia = 1.042

Savona = 1.519

Genova = 3.570

La Spezia = 879

Fuori regione = 117

Altro o in fase di verifica = 235

Vaccini Covid

Consegnati = 336.990

Somministrati = 261.300 (78% dei consegnati)

Vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale a ieri = 90.707