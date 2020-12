Genova, 22 dicembre 2020 - Sono 216 i nuovi casi di covid in Liguria, su 3789 tamponi molecolari eseguiti: il rapporto positivi - tamponi è del 5,7%, nettamente in calo rispetto al giorno precedente quando era stato dell'11,92%. I positivi sono complessivamente 7483, 70 in meno rispetto a ieri.

I nuovi casi sono stati accertati 31 nell'Imperiese, 58 nel Savonese, 23 nello Spezzino, 34 nel Tigullio, 66 nella Asl3 di Genova, e 4 non sono residenti in Liguria. I guariti sono 270. I morti 16, 13 uomini e tre donne, per un totale di 2798 decessi. Le ultime vittime avevano un'eta compresa tra i 71 e i 97 anni. Gli ospedalizzati registrano in lieve rialzo: sono 765, 7 più di ieri. Dei ricoverati 65 sono in terapia intensiva (ieri erano 70). In isolamento domiciliare ci sono 5703 persone, 127 meno di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 5962, erano 5915.