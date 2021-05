Genova, 17 maggio 2021 - Scende a 51 il numero dei nuovi contagi in Liguria, secondo il bollettino diffuso oggi dalla Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.091 tamponi molecolari e 1.298 antigenici rapidi. In ospedale continua il calo dei ricoveri: sono 319 i pazienti covid, 12 in meno di ieri. In terapia intensiva ci sono 52 pazienti. I nuovi decessi sono 5: sale a 4.287 il numero delle vittime da inizio emergenza. Sul fronte vaccini, dei 837.920 consegnati, ne sono stati somministrati 793.205, ovvero il 95%.

