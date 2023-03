"Daremo il nostro contributo"

La vittoria di Elly Schlein alle primarie ha portato entusiasmo in Articolo Uno, i cui militanti possono ora rientrare in un Pd che sentono come casa loro perché ormai completamente privo di qualunque elemento di quel renzismo che a suo tempo aveva provocato la loro diaspora. "Da oggi la stragrande maggioranza dei nostri aderenti – spiega il segretario provinciale Luca Gazzano – si iscriverà al nuovo Pd. La sfida per ricostruire dalle fondamenta un nuovo campo progressista è ancora lunga ma sicuramente la Schlein rappresenta garanzia di vero cambiamento. Ci impegneremo per portare il nostro contributo nella costruzione di un partito che metta al centro la questione del lavoro".