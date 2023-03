’Dare voce al popolo delle cose’ Monterosso guarda in grande Prodi e De Bortoli a convegno

Un incontro per sollecitare riflessioni sul futuro della provincia e del levante ligure. A Monterosso, il Comune in collaborazione con la Fondazione Censis e l’associazione Essere Qui, organizza un convegno per il 1° Aprile dalle 10.30 alla tensostruttura di piazza Tina Anselmi. Obiettivo della giornata di confronto, intitolata ‘Dare voce al Popolo delle cose’, è quello di "stimolare, attraverso la presentazione di un’analisi sociologica sviluppata dal Censis, un’azione volta a far prendere maggiore consapevolezza ai protagonisti del territorio, su quel che è in atto e su quel che ancora si può fare" fanno sapere gli organizzatori, sottolineando come "sempre più lo sviluppo sociale del Paese si muove su piani non coordinati tra loro e tale situazione rischia di impoverire sia il pensiero che l’azione, e non si è lontani dal vero se si afferma che oggi in Italia chi è chiamato a fare elaborazione culturale parla senza contare, mentre chi porta avanti con energia delle iniziative, agisce senza parlare, creando tra l’altro un vuoto di pensiero delle cose che facilmente viene occupato da chi vende idee vuote, magari per raccogliere consenso o per vendere prodotti. Chi volesse oggi riavvicinare queste due anime non può non partire dal cercare i fili di pensiero che sottotraccia uniscono coloro che prendono iniziativa, raccontare cioè la rete di valori, idee e obiettivi che tiene uniti coloro che agiscono, in altre parole trovare lo spirito di chi agisce".

Un convegno di respiro ampio che partirà anche da un’analisi territoriale. "Le Cinque Terre e più in generale la riviera del Levante ligure sono luoghi di particolare bellezza naturale e di pregio ambientale, oltre che profondamente caratterizzate da un sapiente intervento antropico: l’obiettivo di questo evento è di cercare, raccogliere e dare voce al Popolo delle cose, ovvero a coloro che, attraverso la propria azione, contribuiscono a promuovere la crescita e il benessere sociale, economico e civico della comunità" rilanciano gli organizzatori, convinti che il convegno del 1° aprile "sarà un’occasione per analizzare le dinamiche territoriali, comprese quelle legate al turismo, che hanno reso la provincia di La Spezia uno dei territori più dinamici del Paese".

Al convegno prenderanno parte anche tre rappresentanti dell’associazione, che ha tra i suoi obiettivi di contribuire "al rafforzamento della coscienza sociale, alla diffusione di una cultura della promozione umana e ad una vitale partecipazione del mondo cattolico alla vita del Paese": interverranno il presidente, il sociologo Giuseppe De Rita, il giornalista Ferruccio De Bortoli e l’ex presidente del consiglio Romano Prodi.