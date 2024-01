Danza, un inno alla libertà. Il nuovo singolo di Braska. Giro di versi a ritmi febbrili

Una visione da inseguire, un progetto chiaro e concreto nella testa. Un progetto condiviso anche dal manager, che non vede interferire nessun altro nel suo percorso. È ‘Danza’, il nuovo singolo della spezzina Braska, che evidenzia l’importanza della parola e la necessità di una danza libera e individuale, come quella dell’artista, che con il suo flow e la sua vocalità, si districa sul ritmo incessante della cassa dritta che caratterizza il brano, prodotto da LoZar, il suo fidato collaboratore. Si tratta di una danza folle, a tratti febbrile, ma che evidenzia temi come il dialogo e l’abitudine al silenzio di tutti coloro che non fanno valere la propria voce. Talvolta è una danza utilizzata come un netto contrasto con chi ci costringe a tacere i nostri pensieri perché non li comprenderebbe, come ci fa intendere Braska (nome d’arte di Giulia Cerasoli). ‘Danza’ squarcia il velo del silenzio e si pone come un movimento principalmente di parole, anche nella realizzazione del brano, oltre che nel significato. La danza vera e propria, quella fatta di gestualità, viene invocata a gran voce dal ritmo concitato della produzione e dalle parole scandite metodicamente. Il videoclip è stato girato a Milano nello studio fotografico Spazio Pitteri e tra qualche scorcio di murales nel quartiere Ortica. Braska ha voluto coinvolgere un corpo di ballo nel video, in modo da trasmettere questa danza a più persone possibili. Cliope, Piko e Mestah, i nomi delle tre ballerine, la fotografa From Ghetto to Ghetto e il videomaker Gabriele Badiale, hanno partecipato alla realizzazione del videoclip con la direzione artistica della stessa Braska e del producer LoZar. Una danza comunicativa quella dell’artista ligure che non tarda a mettere in chiaro obiettivi, visione e modelli di riferimento (vedi la citazione a Lauryn Hill e Michael Jackson), esprimendo anche la necessità di confrontarsi con un mondo musicale che supera i confini italiani, permettendole di volare in Francia e negli Usa, soprattutto grazie al percorso discografico degli ultimi 5 anni.

Marco Magi