Danilo Francescano in via Corridoni

Al Centro anziani di piazza Brin in via Corridoni, oggi dalle 16 si terrà un libero scambio di libri. Inoltre, alle 17, lo spezzino Danilo Francescano presenterà il suo racconto ‘Mi chiamo Giuseppe’, con le letture di Silvia Arfaioli e Roberto Di Maio. Il racconto di Francescano è un commosso omaggio alla memoria del suo biscugino Pietro, caduto sul Podgora nella Terza Battaglia dell’Isonzo, e a quella di tutti i giovani che persero la vita in uno dei più folli massacri della storia umana. In questa storia, tra le macerie di un paese distrutto dalla tragedia assurda della Prima Guerra Mondiale, c’è ancora spazio per l’umanità. Due soldati si incontrano per caso a Lucinico, in Friuli, nel giugno 1915, mentre scavano alla ricerca di sopravvissuti ai bombardamenti, e scambiano poche parole prima di salutarsi probabilmente per sempre. Un breve discorso sulla guerra, sui suoi orrori e sul terribile carico che impone alle speranze e sulla vita stessa di tanti giovani.