Dandini prima ospite di ’Su il Sipario’

Si alza il Sipario alla ceramica Vaccari. Stasera, venerdì, la prima ospite della terza edizione della rassegna organizzata dal Comune di Santo Stefano all’ex fabbrica di Ponzano sarà l’attrice, conduttrice e scrittrice Serena Dandini che porta in scena alle 21.15 lo spettacolo dal titolo ’La vendetta delle Muse’. I prossimi spettacoli saranno di Lella Costa (9 aprile) e Ascanio Celestini (2 maggio) organizzati da Ad Eventi. In calendario anche otto uscite teatrali e due proiezioni cinematografiche a ingresso gratuito mentre sono a pagamento i tre spettacoli con biglietti a disposizione sul circuito Vivaticket. La rassegna ’Su il sipario’ si avvale anche della collaborazione della compagnia La Corte di Spezia che proporrà una serie di spettacoli portanto in scena gruppi non professionisti. Iniziando sabato 13 aprile sempre alle 21.15 con lo spettacolo dal titolo "Due donne che ballano" di Joseph M. Benet con la regia di Luca Brozzo della Compagnia l’Accadente di Lucca. La rassegna, sempre con ingresso libero all’inyerno della sala ex calibratura, è curata dall’associazione Cinemabulante e prevede due proiezioni il 16 e il 23 maggio alle 21.