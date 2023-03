Dall’individuo parte il cambiamento Parola d’ordine: consapevolezza

Nel 1975 Fred Webster pubblicò sul Journal of consumer research un articolo che indagava sulla personalità e lo status socioeconomico del consumatore socialmente responsabile. Questi è "un consumatore che valuta le conseguenze pubbliche delle sue scelte o che tenta di usare il proprio potere d’acquisto per provare a cambiare la società". Tale individuo può essere dunque il motore di un cambiamento: eviterà i vuoti a perdere, i detersivi con alte percentuali di fosfati, le lattine di alluminio, l’eccessivo uso di buste di carta o plastica nei supermercati. Il concetto di consapevolezza tende così a confluire in quello di eco sostenibilità. Tra il 2003 e il 2005, due gruppi di Boston formarono un piccolo movimento, "consumo responsabile", in cui hanno affrontato tematiche legate all’impatto alimentare dei consumi, all’influenza dei media, della pubblicità. Nel tempo il movimento si è ampliato e molti membri si sono avvicinati a uno stile di vita più semplice e sano e a un consumo più consapevole. E’ importante il sistema della tracciabilità alimentare, partendo dalle materie prime fino al prodotto finito, pronto per essere consumato. Il tema della sicurezza alimentare pone sempre più attenzione alla salute delle persone e a ciò che assumono.