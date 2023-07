Dall’accoglienza all’integrazione Per ogni migrante una nuova vita

Dalla prima accoglienza, sino all’integrazione nel mondo del lavoro. Questa è solo una piccola parte del faticosissimo lavoro che ogni giorno, la Caritas diretta da ben 11 anni da don Luca Palei riesce a portare avanti se si tratta di migranti. Un vero e proprio "puzzle di solidarietà" quello messo in moto. Una rete fitta di enti e operatori coinvolti che a partire dalla Prefettura, passando per i medici, gli psicologigi, i mediatori linguistici, la parte legale, la Croce rossa e moltissime altre realtà riesce a accogliere, ascoltare, capire e indirizzare i migranti che arrivano a Spezia dall’Africa Subsahriana (Libia) e ultimamente anche dalla Tunisia verso un percorso volto al reinserimento sociale di ogni singola persona. Nel dettaglio il Cas spezzino - attraverso Mondo caritas (La Spezia) e la Piccola Matita di Santo Stefano magra -all’incirca 10 anni fa ha deciso di occuparsi attivamente dell’emergenza sbarchi accogliendo in città i ragazzi maggiorenni.

"Questo è quello che succede nell’ordinario - ha spiegato don Palei - ma nel corso degli anni la nostra provincia ha ospitato anche donne e bambini, che hanno trovato spazio nella comunità Fiume di Santo Stefano Magra. Recentemente attraverso la collaborazione con il Comune di Lerici e la Croce Rossa di Follo abbiamo trovato supporto in una struttura di San Terenzo in cui sono state accolte famiglie". Come già detto, oltre all’ordinario, la Caritas è organizzata anche per gestire situazioni straordinarie, disponendo anche di una casa di accoglienza per minori, la Casa sull Roccia a Migliarina. Alla domanda schietta sulle eventuali problematiche sorte tra i residenti di Pegazzano, dove sorge il Cas, per via degli ospiti della struttura, don Palei ha risposto con il sorriso. "Attualmente non riscontro grosse difficoltà. Abbiamo iniziato questa avventura nel 2014 ed è stata come una scoperta reciproca di persone che hanno capito e voluto camminare insieme a noi. Nel caso di Pegazzano, dove sicuramente la presenza dei migranti richiedenti asilo, non è invisibile abbiamo cercato sia per spirito collaborativo che per volontà stessa dei ragazzi che volevano non solo essere aiutati, ma aiutare la comunità che li aveva accolti a attivare delle borse lavoro di manutenzione e di decoro urbano proprio nel quartiere".

Sono tanti gli spezzini - e anche il caso di San Terenzo dove la collettività si è subito messa in moto per dare una mano portando cibo ai nuovi arrivati- che hanno espresso solidarietà con tanti piccoli gesti. "Ogni ragazzo che ha alle spalle una storia fatta di sofferenze e spesso di vessazioni fisiche tangibile ha un suo trascorso e delle abilità che provengono dal suo passato. Diverse realtà del territorio, tra cui panificatori, agricoltura, cantieristica e ristorazione hanno fatto richiesta di manodopera e sono tanti i ragazzi che hanno iniziato a collaborare con percorse integrativi con varie attività del territorio". Una sfida continua che tutti i giorni viene portata avanti da don Palei insieme alle varie forze messe in campo e volta a terminare la presa in carico di ogni richiedente asilo e di indirizzarlo verso una nuova vita. "Sin da subito con tanta umiltà abbiamo provato a vivere questa dimensione in stile Caritas - ha proseguito don Palei -. Quindi occupandoci da sempre anche di sostenere le persone che vivono nel territorio, come i senza fissa dimora o chi versa in situazioni temporanee di difficoltà, abbiamo sempre cercato di rispondere ai vari bisogni di ciascuno dando non delle risposte precostituite ma studiando delle soluzioni mirate. Sono percorsi tendenzialmente lunghi e certe volte difficili, ma vedere sorridere quei ragazzi ci riempie di gioia. Grazie quindi a tutti i miei operatori per la passione e lo sforzo immane con cui portano avanti il proprio lavoro".

Elena Sacchelli