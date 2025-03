Dalla Scozia al borgo. A riceverli la sindaca

Una bella sorpresa mattutina che si è trasformata in un piacevole comitato di accoglienza. Complice una bella mattina di sole, un gruppo di camminatori provenienti dalla Scozia e diretto a Roma per il Giubileo, si è fermato nel centro storico di Arcola. Ad accoglierli la sindaca Monica Paganini che dopo averli salutati a nome di tutta l’amministrazione comunale e dei cittadini li ha invitati al castello in un incontro piacevole e entusiasmante per mostrare le bellezze del territorio. "Hanno molto apprezzato la visita alla nostra Torre Pentagonale e al Castello – ha spiegato la prima cittadina – godendosi la vista sulla Vallata del Magra dalla terrazza Bonanno". I camminatori hanno gradito le bellezze e hanno potuto riprendere il loro lungo viaggio ristorati.