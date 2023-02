"Dalla Regione pochi fondi per gli under40 Ma più che l’età dovrebbero contare le idee"

Il progetto è ambizioso: sviluppare nei terreni di famiglia una piantagione di grani antichi, erbe aromatiche e frutti di bosco. La voglia non manca, il coraggio – quello di provare a inseguire il sogno di una vita, a costo di ridurre gli attuali impegni lavorativi – anche, ma a venire meno potrebbero essere quei sostegni economici fondamentali per chi, in un contesto non certo florido, prova ad avviare la propria attività agricola. Sara De Lucchi, giovane agricoltore di Varese Ligure, è tra i tanti giovani spezzini under40 che guardano con interesse e preoccupazione al nuovo Psr ligure, di cui in questi giorni si stanno modulando le linee guida che accompagneranno il comparto agricolo fino al 2027. La ripartizione dei fondi per il sostegno all’avvio di nuove attività, effettuata da Regione Liguria, non piace a tutti, giudicata troppo sbilanciata a favore degli over40, con i giovani che rischiano di essere penalizzati nell’accesso ai fondi: previsti circa 8 milioni di euro agli under40, mentre alla misura prevista per i nuovi agricoltori over40 sono destinati 5,8 milioni, ovvero il 41% dei fondi destinati alle nuove attività. "C’è un po’ di preoccupazione, anche se alla luce dell’attuale situazione economica devo riconoscere sia giusto dare...