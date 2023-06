Dalla parte di pediatria La solidarietà fa squadra

Una complessa apparecchiatura destinata a migliorare l’efficienza del reparto di Pediatria e neonatologia Gaslini della Spezia è stata donata dall’organizzazione di volontariato Tive6 e dai promotori del progetto che hanno contribuito alla raccolta fondi. Fra questi, il Comune di Spezia, lo Spezia Calcio, l’Uisp La Spezia Valdimagra, l’Enel e Coop Liguria. Si tratta di una centralina Infinity Central Station Wide con 8 postazioni e un monitor multiparametrico MS Infinity M540, destinati al Pronto soccorso funzionale pediatrico per il monitoraggio delle postazioni di Osservazione breve Intensiva (Obi). Un caloroso "grazie" è venuto da Maria Franca Corona direttore della Pediatra e neonatologia che si è rivolta agli enti e ai volontari impegnati per raggiungere l’obiettivo, spiegando che il sistema di monitoraggio emodinamico per il controllo dei parametri vitali dei piccoli pazienti unisce funzioni di monitoraggio paziente, terapia e It per la struttura sanitaria e consente di aumentare la sicurezza, l’efficienza e la qualità dell’assistenza. Alla cerimonia, oltre alla dottoressa Corona, al sindaco Peracchini e all’assessore alla sanità del Comune di Spezia Giulio Guerri, anche Diana Battistini, presidente provinciale Uisp La Spezia Valdimagra, Marco Mancinelli, direttore Marketing dello Spezia Calcio, Piero Luigi Bianchi responsabile Affari istituzionali area nord – Liguria, Tiziana Cattani Coop Liguria, Manrico Pasquali presidente "Cooperativa La Lizza", Lorenza Vita Forever.

"La nostra organizzazione di volontariato TIVE6 #semprepresenteconunsorriso – ha ricordato Paolo Musetti di Tv6 - è stata costituita nel maggio 2017 dagli amici e dai colleghi di lavoro della Centrale Enel di La Spezia di Matteo Tivegna che ci ha lasciati prematuramente all’età di 25 anni dopo una lunga malattia. Nel corso di questi anni abbiamo collaborato con le associazioni di volontariato quali Uisp ed Arci, lo Spezia Calcio, Enel, Coop Liguria, le società di mutuo soccorso, le scuole d’infanzia, le Istituzioni Locali e singoli privati per costruire progetti di raccolta fondi per la Pediatria, i Pronto soccorso di Spezia e Sarzana oltre a donazioni ad associazioni che lavorano sul sociale.

F.A.