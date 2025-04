Dalla parte della Palmaria. Passeggiata sull’isola: "Fra incuria e degrado"

Impegno, natura e comunità: i movimenti ambientalisti hanno abbracciato l’isola più grande dell’arcipelago spezzino con la giornata ’Viva Palmaria 2025’, durante la quale si è svolta la partecipata passeggiata organizzata dal movimento Palmaria Sì, Masterplan No in collaborazione con Legambiente, Comitato Frastaglio, Italia Nostra, associazione Posidonia e Coop Liguria, Arci. Un evento a sostegno del movimento e dell’ambientalismo che si è schierato fin dagli albori contro i progetti di valorizzazione in chiave turistica dell’isola voluti dalla Regione Liguria con lo strumento masterplan e ha ribadito di continuare a monitorare con attenzione le condizioni dell’isola e a promuoverne la tutela. Oltre 120 persone partite dalla Spezia e da Porto Venere hanno aderito all’iniziativa, nonostante il meteo incerto e hanno avuto la possibilità, in un’atmosfera partecipativa, di visitare la Palmaria con la guida di naturalisti, esperti di fortificazioni militari, guide escursionistiche ambientali, volontari e volontarie del movimento, in tre gruppi per diverse attività. Durante la giornata sono stati ripristinati i legni spiaggiati con frasi dedicate a questo tesoro naturalistico: un gesto simbolico di cura e affetto per questo luogo.

Ma ecco le note dolenti. "Purtroppo – fanno sapere gli organizzatori - non sono mancati episodi di intimidazione da parte di chi si è dichiarato favorevole alla politica di predazione del territorio portata avanti dai ’soliti noti’, ma ciò non ha fermato la determinazione del gruppo".

Oltre a questo, è emerso anche il problema incuria, denunciato da lungo tempo. "Sentieri non mantenuti, sporcizia abbandonata e una generale mancanza di cura. Riscontrata in tutte le parti dell’isola fa pensare ad una strategia per poter vendere i nostri gioielli di famiglia spacciando l’operazione per ’valorizzazione’ Una consapevolezza che ha dato il la al prossimo evento del movimento: una giornata di pulizia "prendendosi carico di un compito che spetterebbe alle istituzioni -più volte sollecitate- ma che, in loro assenza, verrà portato avanti dalla comunità". Palmaria Sì, Masterplan No ricorda che è ancora aperto il concorso fotografico e poetico dedicato alla Palmaria, con la nuova sezione per le scuole. Il regolamento è disponibile su www.palmariasi.org e la scadenza è fissata per metà maggio. A fine giornata, Coop Liguria ha offerto una merenda ai partecipanti. ""Viva Palmaria" non è solo uno slogan, ma un impegno concreto per preservare e valorizzare un patrimonio naturale unico" ribadisce il comitato, che dà appuntamento per le prossime iniziative, "perché la bellezza della Palmaria merita di essere protetta insieme".