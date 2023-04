Dalla parte degli altri Asl 5 e Comitato Perioli con i malati oncologici

È stato rinnovato fino alla fine del 2024 il protocollo d’intesa tra il Comitato Assistenza Malati dell’ingegner Perioli e Asl 5 per il sostegno psicologico agli ammalati oncologici e ai loro familiari presso la Struttura Complessa di Oncologia. Un’attività molto importante, attivata fin dal 2017, e ridotta negli ultimi due anni a causa della pandemia che impediva i colloqui psicologici in presenza, in particolare per pazienti immunodepressi come quelli affetti da patologie neoplastiche. Ora che le condizioni epidemiologiche d’emergenza sono cessate, Asl 5 e il Comitato Perioli hanno voluto riattivare l’accordo che prevede l’inserimento della dottoressa Isabella Sturlese, psicologa con formazione in psico-oncologia, nell’equipe che si occupa, insieme ad altre figure professionali, di offrire gli interventi più idonei al benessere psicofisico dei pazienti. In particolare, la dottoressa Sturlese si occuperà di analizzare e gestire l’impatto emotivo della malattia sui pazienti e i loro familiari, particolarmente al momento o dopo la comunicazione della diagnosi o in presenza di ricadute o riattivazioni della patologia. Collaborerà inoltre con il personale medico ed infermieristico per gestire al meglio tale impatto emotivo, anche progettando idonei percorsi terapeutici o di sostegno eo con iniziative riabilitative e ricreative. Le prestazioni assistenziali (il cui costo sarà a carico del Comitato) che saranno erogate spaziano dalle visite psicologiche ai colloqui piscologici-clinici e di sostegno fino alla psicoterapia individuale, di coppia e familiare e verranno svolte presso gli ospedali di Spezia e Sarzana, la Breast Unit o a domicilio del paziente. "La ripresa di questa importante e delicata attività – sottolinera il direttore generale di Asl5 Paolo Cavagnaro – si inserisce nel lavoro di piena riattivazione dei servizi che, causa pandemia, avevamo dovuto ridurre. Il supporto psicologico ai malati di neoplasie è particolarmente apprezzato e richiesto: per questo ringrazio il Comitato Perioli per essersi reso, ancora una volta, disponibile ad offrire questa opportunità, per essere sempre molto attento alle esigenze dei malati e per il supporto che negli anni non ha mai fatto mancare ad Asl 5"