Dalla Nasa al Teatro della Tosse insieme ad altri quindici ’Dreamers’

C’era Dalia Raafat, che dalla Spezia, con una laurea in meccatronica, sta lavorando alla Nasa. C’era Mattia Villardita, lo ’Spiderman savonese’ che allieta con il suo costume da Uomo Ragno le giornate dei bambini ricoverati in ospedale ed è stato nominato cavaliere al merito della Repubblica; ma c’eranp anche imprenditori, ricercatori e artisti sul palco di ’Dreamers’, l’evento organizzato da Regione e Orientamenti On Air alla ’Claque’ del Teatro della Tosse e svoltosi ieri a Genova: sedici giovani raccontano la propria esperienza nei rispettivi settori, dallo spettacolo fino all’impresa passando per la ricerca scientifica. Il talk, informale e aperto al pubblico, racconta le storie di questi ’sognatori’ liguri con una divertente intervista collettiva, andando a toccare tutti gli ambiti di queste esperienze. ’Dream’ è il tema dell’edizione 2023 di Orientamenti, il festival dell’orientamento e della formazione. "Quello in corso – ha spiegato il presidente della Regione Giovanni Toti – è un momento di riflessione e di approfondimento pensato per dare sempre maggiore forza e continuità al grande lavoro di Orientamenti: il messaggio che vogliamo dare portando sul palco queste storie esemplari è che giusto inseguire con impegno i propri sogni". "Il nostro obiettivo - spiega l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola - è dare sempre maggiore forza e continuità al progetto di Orientamenti, che non è solo il grande evento di novembre ai Magazzini del Cotone, ma eventi in tutta la Liguria, 365 giorni all’anno". "Con questo evento, e più in generale con l’edizione 2023 – dichiara l’assessore alla Scuola Simona Ferro –, vogliamo sottolineare l’importanza di inseguire i propri sogni e porsi il sano obiettivo di realizzarli".