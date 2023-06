Dalla darsena l’appello a non fare "Quel varco deve restare aperto"

"Confermo che le imprese farebbero volentieri a meno del ponte perché c’era effettivamente un problema proprio per come era fatto, l’apertura non consentiva il transito di tutte le imbarcazioni. C’era un limite di dimensione per cui le attività erano costrette a seguire le maree e l’alzata di ponte e questi erano già dei limiti non da poco". Nessun fraintendimento per la posizione del settore nautico per quanto riguarda il ponte di Pagliari "l’imboccatura dovrebbe essere lasciata aperta". Meglio ancora se ampliata. Altro che nuovo ponte... A due anni dal crollo, Giuliana Vatteroni, esponente della Cna conferma la linea degli imprenditori e ricorda l’inadeguatezza di quella struttura, che era stata inaugurata nel 2010 e costata due milioni di euro. Così come non dimentica l’incertezza che, al momento, governa sia sulla tempistica sia per quanto riguarda il progetto. "Impossibile parlare di tempi – aggiunge la Vatteroni – dobbiamo aspettare che venga chiusa l’inchiesta e poi si dovrà pensare a trasferire i detriti che sono stati soltanto spostati. E poi vanno considerati i tempi della progettazione. Questo è un ambito di competenza del Comune che dovrà affidare il progetto e dunque fare una gara di appalto. Certo al momento della progettazione ci dovrà essere un confronto con il settore della nautica anche per capire quali sono le esigenze. Intanto per prima cosa andrà considerata un’apertura più frequente. E poi ci sono i limiti della vecchia struttura che sono sempre stati sotto gli occhi di tutti. Le barche a vela non ci passavano ma spesso neppure le imbarcazioni normali. L’apertura non ha mai raggiunto i 90 gradi. Mai.."

Interpellato sulla questione anche Mario Sommariva, presidente dell’Autorità Portuale, ha preferito non rilasciare commenti sottolineando di restare in atteda dell’esito dell’inchiesta della magistratura. Resta di Sommariva la linea già sottolineata a maggio del 2021 in cui assicurava che il ponte andava rifatto ma certamente "non sarebbe stato una copia del precedente"

Fra i ragionamenti da sviluppare in prospettiva rientrano dunque quelli legati ai limiti operativi, ben sottolineati dalla Vatteroni, e dovuti dalla conformazione della vecchia struttura poi crollata. Ma c’è anche un’altra questione da considerare ed è l’uscita delle imbarcazioni dalla darsena. Questa, per la profondità del suo fondale, avrebbe possibilità di accoglienza di gran lunga superiore.

A.M.Z.