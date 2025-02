Dalla Corrida al bar Corten

Dalla Corrida a Santo Stefano Magra. Il ’cowboy di Vignetta’ di Casola in Lunigiana, Giuseppe Spinetti, e ’Murato-Rino’, all’anagrafe Saverino Saterale, dopo aver conquistato pubblico e giuria nella celebre trasmissione condotta da Amadeus, questa sera si esibiranno insieme al Corten Lounge Bar di Santo Stefano. Alle 20 Giuseppe Spinetti e Saverino Saterale – vincitori del Campanaccio d’oro – si esibiranno insieme, per la prima volta dopo il riconoscimento ottenuto alla Corrida, per regalare al pubblico spensieratezza e allegria. I due torneranno a esibirsi insieme anche il mese prossimo al Ristoro dell’Aia (Santo Stefano Magra), con appuntamento fissato per venerdì 7 marzo. "Sono davvero contento per questo riconoscimento – commenta l’operatore ecologico Giuseppe Spinetti –. È un sogno che si realizza e non vedo l’ora di condividere la mia passione con il pubblico di Santo Stefano Magra".