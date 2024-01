Dalla Beghi all’Etnografico. Cinque mesi di incontri per crescere insieme

Cinque mesi di conferenze gratuite, da gennaio a maggio al Museo Etnografico ‘Giovanni Podenzana’ e alla biblioteca Beghi organizzate in collaborazione con il centro culturale Il Porticciolo.

Dal 19 gennaio al 3 maggio all’Etnografico si snoderà il ciclo ‘Il rinnovamento culturale e scientifico della Prima metà del Novecento’ a cura di Rina Gambini con sei appuntamenti tutti alle 17. ‘Il mondo è un libro e chi non viaggia ne legge solo una pagina’ sono le parole di Sant’Agostino dalle quali prende le mosse, invece, il ciclo ‘Uomini in viaggio’ curato da Rina Gambini, Egidio di Spigna e Roberto Camerini nell’auditorium della Beghi con sei appuntamenti, dal 24 gennaio fino al 6 giugno, tutti alle 17. All’Etnografico, il 19 gennaio inizia proprio Rina Gambini con ‘Le presenze femminili nella letteratura del Primo Novecento’: con la fine del XIX secolo si presentano alla ribalta letteraria numerose scrittrici, che rappresentano una novità sia per le forme che per i contenuti delle opere oltre che una rottura della tradizione che assegnava l’esclusiva della produzione poetica, e in generale letteraria, agli uomini; un giusto omaggio al coraggio e alla tenacia di queste artiste. Il 9 febbraio si prosegue con Camerini in ‘Lo sport dal dilettantismo al professionismo’, mentre 1° marzo tocca a Di Spigna con ‘Le conquiste della medicina’. Si continua il 22 marzo con Mauro Vituozzi in ‘La letteratura popolare e la nascita del fumetto’ ed il 12 aprile, con Marinella Curre Caporuscio in ‘L’emancipazione della donna attraverso la moda’, per chiudere il 3 maggio con Maurizio Caporuscio in ‘La musica tra tradizione e rinnovamento’.

Alla Beghi, invece, si parte il 24 gennaio, con ‘I Capitani di ventura’, spiegati in particolare da Di Spigna (I Capitani di ventura e Braccio da Montone), Camerini (Muzio Attendolo e Francesco Sforza) e Gambini (Giovanni dalle Bande Nere). Il 22 febbraio c’è ‘Minoranze etniche e linguistiche’ con Gambini (Popolazioni giunte da lontano) e Mauro Lubatti (Gli Occitani delle Alpi piemontesi). ‘Pirati e piratesse’ il 13 marzo chiama in causa Di Spigna su ‘Quadro generale: pirati e corsari’, Camerini su ‘I pirati dei Caraibi’ e Cesare Giorio su ‘Donne a bordo’. Il 18 aprile ci sono i ‘Popoli misteriosi’ con Mauro Vittozzi (I popoli delle steppe: l’espansione dei Mongoli) e Giampaolo Chiappini Carpena (La Cina Imperiale). Il 16 maggio c’è ‘Il Grand Tour degli intellettuali’ con Di Spigna (Il viaggio d’istruzione nel mondo antico), Gambini (L’inquietudine del viaggio nel secolo dei Lumi) e Giuseppe Benelli (Il viaggio in Italia dei Philosophes). Infine, conclusione il 6 giugno con ‘Viaggio sulla Luna’, protagonisti Di Spigna (Selene e il sogno greco), Gambini (Astolfo e il senno di Orlando) e Camerini (Apollo 11: la luna reale).

Marco Magi