Dal Romanico al Barocco alla Capellini

Nel salone dell’Accademia di Scienze Capellini’, a conclusione delle iniziative culturali dell’anno, si terrà domani alle 17 una conferenza dell’architetto Stefano Calabretta, dal titolo ‘Dal Romanico al Barocco, evoluzione dell’architettura religiosa in Lunigiana’, organizzata dalla Sezione Lunense dell’Istituto internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con la Società Dante Alighieri, l’associazione Amici di San Caprasio e l’associazione Apua Mater. Il relatore, attraverso casi da lui stesso studiati, esporrà le modalità per le quali alcune delle pievi della Diocesi di Luni vennero profondamente modificate, imprimendo alle stesse i caratteri del Barocco. soprattutto a seguito del Concilio di Trento (1545-1563). La conferenza rappresenta un aggiornamento del vasto studio che Calabretta sta dedicando agli edifici religiosi, siano questi pievi o parrocchie, anche a seguito di lavori di restauro da lui condotti su alcuni per ripristinarli dopo il sisma del 2013, spesso adeguatamente indagati dal punto di vista storico, meno da quello architettonico. Calabretta, che opera come progettista per i Beni monumentali, ha seguito in Lunigiana i lavori condotti sul Castello di Fosdinovo, quelli di Madrignano, della Verrucola, di Terrarossa ed è oggi impegnato nel restauro del Castello di Pallerone.