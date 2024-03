Dal Polo Marconi all’Ocean Race. Pendibene navigatore solitario: "Il mio viaggio è partito da qui"

E’ un caloroso "bentornato" il saluto che, docenti e studenti del Polo universitario Marconi di ingegneria nautica-design navale e nautico della Spezia, hanno rivolto l’altro pomeriggio ad Andrea Pendibene in occasione del suo intervento (ospitato dal professor Giacomo Gori) dal titolo "Dal Polo Marconi alla Ocean Race con Team Genova". Classe 1981 toscano di origine, ma spezzino di adozione almeno da quando da ragazzo, lasciato il canottaggio, decide di partecipare alla selezione per entrare nella scuola diretta a fini speciali, per la progettazione delle imbarcazioni da diporto fino a 24 metri, a Spezia. Continua poi la sua formazione in ingegneria nautica all’Ateneo genovese e con un master in yacht design. Dal 2011 è arruolato nel gruppo sportivo della Marina Militare Italiana (Marivela). Quella della Spezia è dunque la "casa madre" – come lui stesso la definisce – dove si forma e dove oggi ritorna, dopo aver solcato i mari Mediterraneo, del Nord e l’ oceanoAtlantico e aver toccato Valencia, costa Brava, Baleari, Catalunya, Golfo del Leone, Provenza, Camargue, Costa Azzura; Danimarca, Norvegia, Olanda, Canale della Manica, Zona Fastnet, Normandia, Bretagna, Ouessant, Biscaglia, Portogallo. E ancora, Caraibi, Sud America, Brasile, CapoVerde, Canarie e Madeira.

Al suo attivo, più di 150mila miglia di navigazione in regate in solitaria, in doppio e in equipaggio. Tra le regate, partecipa a ben quattro edizioni della Mini Transat (regate transatlantiche in solitario che di solito iniziano in Francia per concludersi nei Caraibi) e dopo un terzo e un secondo posto nei campionati rispettivamente Europeo e del Mondo Offshore doppio misto sui figaro 3 in coppia con Giovanna Valsecchi nel 2021; si aggiudica il primo posto nel Nastro Rosa Tour d’Italia offshore nel 2022.

E’ nel 2023 che arriva però il terzo posto, insieme al suo equipaggio Volvo Ocean 65 Team Austria / città di Genova, nella Ocean Race (la gara di vela intorno al mondo che si tiene ogni tre anni). Quella di Pendibene è "una bellissima storia di successo" come dice Ivan Zignego, suo professore e ancora oggi docente e coordinatore del corso triennale in design del prodotto nautico del Polo spezzino; che rappresenta un esempio e un modello per tutti gli allievi. "Ho avuto la fortuna – spiega Andrea Pendibene – di essere ammesso in questa scuola e di conoscere il professor Zignego che per primo ha capito la mia grande voglia di fare, di navigare e aprirmi a nuove esperienze. In questa scuola mi è stata data la possibilità di fare esperienza nei cantieri e di alimentare così il mio sogno, quello di poter finalmente partecipare un giorno alla Mini Transat, magari con un’imbarcazione costruita con le mie mani".

E se è stato un insegnante ad avviare il suo sogno sono stati poi vento e mare a sospingere i suoi progetti: "Fare la Vendée Globe – precisa Pendibene – è il desiderio di ogni navigatore solitario ma la Ocean Race ti cambia dentro, facendoti ritornare sul modello anglosassone della vela in equipaggio dove le passioni e le attitudini vengono condivise". Proprio la capacità di lavorare in squadra, collaborando, è il valore aggiunto non solo di un buon velista ma anche di un progettista; una qualità che Andrea ha appreso proprio sui banchi dell’università spezzina.

"I sospirati lavori di gruppo svolti in classe, sono fondamentali – ribadisce – perché ti permettono di imparare ad ascoltare, capire e apprendere come si lavora insieme, in sinergia, in sintonia e con passione. Oggigiorno il lavoro si fa solo in squadra e bisogna impararlo, perché il futuro è proprio questo". E anche se un atleta, si sa, non si accontenta mai, per lui che dice di avere ottenuto comunque la soddisfazione personale. E’ tempo ora di guardarsi indietro, a quei banchi dai quali tutto è partito e che sono oggi gli stessi su cui siedono questi studenti: "Occorre dare ai ragazzi – conclude – le stesse opportunità che io stesso ho ricevuto perché il fine non è creare un campione, il campione poi passa, ma offrire loro una prospettiva concreta per il futuro, che possa coniugarsi già alla realtà del loro percorso di studi".