Dal Manzoni al Risorgimento grazie a Unitre

Nuovi appuntamenti all’Unitre (Università delle tre età) di Lerici, con le sue lezioni sempre attive dalle 16.30 (tranne quelle di lingua straniera). Dunque, spazio oggi, nella sala consiliare del municipio di Lerici, al corso di Letteratura italiana con la professoressa Michela Ceccon, che affronta il tema ‘Alessandro Manzoni: poetica, le tragedie, gli inni sacri, le odi civili: passi scelti’. Nella stessa location, domani, per il corso di Storia, il professor Marco Mezzana parla, nella sua terza tappa, de ‘Il Risorgimento’. Giovedì, invece, nella sede di Unitre, dalle 9.30 alle 11 il corso lower intermediate di inglese con la professoressa Diana Cavanna. Si passa poi a venerdì, nella sala consiliare, per il ‘Diario di Viaggio’, a cura di Massimo Corradeghini, ‘India: stati meridionali e centrali’, mentre nella sede Unitre, c’è il corso di Spagnolo con la professoressa Yolanda Garcia, dalle 9.30 alle 11 l’avanzato, dalle 11 alle 12,30 l’intermedio. Infine sabato, con il corso upper intermediate d’inglese dalle 10 alle 11, mentre in sala consiliare, alle 17, c’è la presentazione del libro ‘Voci e Sguardi – Viaggiatori d’Europa nel Golfo e nelle Riviere’, in collaborazione con Alliance Francaise e Acit (Associazione italo tedesca) della Spezia. Le iscrizioni ad Unitre si effettuano oggi, domani e e venerdì, nella sede della conferenza.

m. magi