Dal Golfo al Gottero. Incontro alla Coop

Sesto appuntamento con il ciclo di seminari ’Natura, ambiente, territorio: la conoscenza scientifica come base per la gestione e tutela del territorio spezzino’, organizzati dalla Società naturalistica spezzina e tenuti da soci dell’associazione. Domani alle 17.30 nel punto d’incontro della Coop di via Saffi alla Spezia, Massimiliano Cardelli relazionerà sul tema ’Dal Golfo al Monte Gottero: come stanno cambiando i nostri boschi’. Si tratta della prosecuzione ideale del seminario di Stefano Bandini suI paesaggi forestali del levante ligure e prevede un confronto dei dati della carta forestale negli ultimi dieci anni per descrivere i cambiamenti in atto nei boschi del nostro territorio e le possibili evoluzioni. L’ingresso è gratuito e aperto anche ai non soci.