’Dal flauto moderno al traversiere’, masterclass al Puccini con Brolli

Un’importante masterclass con il maestro Marco Brolli è in programma il 22 e 23 marzo al Conservatorio Puccini. S’intitola ‘Dal flauto moderno al traversiere: strumenti, tecniche e prassi esecutiva nella musica barocca’ ed è aperta anche agli allievi esterni. Appuntamento il primo giorno, dalle 14 alle 19 nell’auditorium Don Rubino e il secondo giorno nell’auditorium Fiorentini dalle 10 alle 16; a seguire è previsto il concerto. Nato a Milano nel 1970, Marco Brolli studia flauto nella Civica scuola di musica di Milano sotto la guida di Maurizio Pizzigoni. Si diploma al Conservatorio ‘Marcello’ di Venezia nel 1990, perfezionandosi con Maxence Larrieu. Si dedica poi allo studio del flauto traversiere sotto la guida di Karl Kaiser, Marc Hantaï, Marten Root e altri. Collabora come solista e prima parte con i più prestigiosi ensemble di musica barocca, tra cui Il Giardino Armonico (Antonini), Kammerorchester Basel (Antonini), Accademia Bizantina (Dantone), La Risonanza (Bonizzoni), Imaginarium (Onofri), I Barocchisti (Fasolis), con i quali si esibisce per i più importanti festival e stagioni concertistiche internazionali. Ha al suo attivo più di cinquanta registrazioni discografiche per le etichette Sony Classical, Deutsche Grammophon, Virgin, Decca, Naïve, Winter & Winter, Chandos, Teldec, Stradivarius, Amadeus e radiofoniche per Wdr, Rtsi, Rai, Radio France e Catalunya Música. È docente di flauto traversiere al Conservatorio Dall’Abaco di Verona e la Civica scuola di Musica ‘Abbado’ di Milano. Una curiosità: nel 1998 si diploma col massimo dei voti e la lode in Storia e Didattica della Musica alla ‘Scuola di Paleografia e Filologia Musicale’ di Cremona con una tesi specifica sul flauto traverso. Per iscriversi alla masterclass spezzina è possibile compilare il modulo reperibile sul sito www.conssp.it o scrivere a [email protected]. Per avere ulteriori informazioni, è possibile contattare la referente all’email [email protected].

