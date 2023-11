"Dal Dicastero parole discriminanti". Don Giulio rilancia la sua battaglia

LA SPEZIA

"Nelle risposte del Dicastero per la Dottrina della Fede non ho riscontrato alcuna novità". È un parere tranciante quello offerto da don Giulio Mignani, l’ex parroco di Bonassola sospeso a divinis dal vescovo per le esternazioni in materia di aborto, eutanasia e coppie arcobaleno, in merito alle ’aperture’ del Vaticano, arrivate dal Dicastero per la Dottrina della Fede in risposta ad alcuni quesiti posti José Negri, vescovo di Santo Amaro in Brasile, riguardo alla possibile partecipazione ai sacramenti del battesimo e del matrimonio da parte di persone transessuali e di persone omoaffettive. In soldoni, la Chiesa ha aperto alla circostanza che anche i transessuali possano chiedere e ricevere il battesimo; possono anche essere padrini e testimoni di nozze in chiesa. Don Giulio, in una lettera, spiega che "Riguardo al dubbio se un transessuale possa essere battezzato, il documento ribadisce quello che era già previsto e cioè che costui può ricevere il battesimo nel caso in cui si sia sottoposto a trattamento ormonale e a intervento chirurgico di riattribuzione di sesso.

A mio avviso, però, oltre a non rappresentare una novità, queste parole contenenti le caratteristiche richieste alla persona che desidera essere battezzata costituiscono una discriminazione di cui è necessario dolersi, almeno se pensiamo alle possibili situazioni che sono previste dalla legislazione italiana. Escludere dalla possibilità di essere battezzati le persone transessuali che hanno ottenuto una modifica del proprio sesso anagrafico pur non essendosi sottoposte ad un intervento chirurgico è, a tutti gli effetti, una discriminazione" afferma don Giulio, che lancia anche una provocazione: "ma il parroco, qualora una persona si presentasse a chiedere il battesimo, prima di concederlo dovrebbe farla spogliare per verificare se c’è effettivamente corrispondenza tra le sue caratteristiche fisiche e il sesso indicato sulla carta di identità?". Per il prete la stessa mancanza di novità vale anche relativamente alla possibilità per una persona transessuale di fare il padrino o la madrina, che sottolinea come il Dicastero sia stato vago su alcune delle domande poste dal sacerdote brasiliano, come quella sul battesimo per i bambini di coppie omosessuali. "Il Dicastero elude la domanda rispondendo in modo generico e vago: sarebbe stato interessante avere una risposta chiara anche in considerazione del forte dibattito che c’è stato".