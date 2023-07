Dal cantastorie al rap per il ’Rimazù’

Dodici artisti tra gruppi e solisti e un panorama musicale che spazia attraverso un’ampia gamma di generi, dal folk al rock, dal reggae al rap, dai cantastorie alla canzone d’autore, per il ‘Rimazû Folk Festival - Suoni e voci tra la Liguria e il Mediterraneo’. La rassegna, giunta alla quarta edizione – organizzata da Rimazû - Società di Lingua e Cultura Riomaggiorese, con il patrocinio del Comune di Riomaggiore e del Parco Nazionale delle Cinque Terre e la partecipazione dei viticoltori locali – si aprirà stasera, alle 21.30, al Castello di Riomaggiore con due ospiti d’eccezione, Max Manfredi e Andrea Facco, che presenteranno ‘Sulla stessa barca’, tra canzoni della scuola d’autore genovese. Al mattino di domani, dalle 11 sulla Via dell’Amore, il festival si sposterà per le strade con ‘Sciaàtu ‘nti carugi’: sotto la guida dei Demueluin, duo folk, si visiteranno gli angoli più suggestivi del borgo, sostando nelle cantine. Nel corso della mattinata collegamenti in diretta con Radio Skylab Varazze a cura di Stefano Pastorino e Donatella Durando, presentatrice del festival. Alla sera, con inizio alle 21.15, in piazza del Vignaiolo, il tradizionale concertone con il meglio del Festival della Canzone in Lingua Ligure. Sul main stage di Riomaggiore, tutti i vincitori della rassegna di Albenga: accanto ai Grandi & fanti, ci saranno Renzo Graglia e Goffredo d’Aste, poi Andrea Facco, Attilio Valeri, Gnachi & fürbe, Mandillä, Maz Vilander & Makadam Zena, u Cantautupittu, u Carbun & de Januaicans. Una targa all’artista che più incarnerà lo spirito del festival e una targa alla memoria di Enrico Bonanini. Il festival si chiuderà domenica: alle 18, al castello, Marco Biagioni presenterà il suo libro ‘I corsari barbareschi nel territorio spezzino’, alle 21.30 in piazza del Vignaiolo, i riomaggioresi Grandi & fanti chiuderanno presentando ‘A stoa de Giuanin’.

Marco Magi