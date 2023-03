"Dal 1952 in prima linea per il porto"

E’ orgoglioso Giorgio Mori, patron della Sepor, per la new entry nel già nutrito parco mezzi: "La nostra società attiva all’interno del porto della Spezia sin dal 1952, si è sempre distinta sin dalla sua costituzione per la ricerca di soluzioni innovative per la salvaguardia dell’ambiente progettando, sviluppando e mettendo in campo soluzioni per la prevenzione degli inquinamenti, pulizia degli specchi acquei e per il pronto intervento ambientale". Plaude il presidente di Adsp Mario Sommariva: "L’importante iniziativa della Sepor dimostra come le imprese del nostro porto siano sempre pronte all’innovazione e sensibili al tema della sostenibilità ambientale. Il porto prosegue in maniera determinata ed incessante sulla strada della decarbonizzazione, secondo le linee strategiche del nostro Piano Operativo e secondo il programma progettuale denominato “ Green Ports”. Si tratta di una strategia di medio periodo nella quale convivono, in modo sinergico, investimenti pubblici ed investimenti privati".