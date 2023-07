Da Vernazza a Pignone a piedi sull’antico sentiero collinare

Da Vernazza a Pignone in due ore di passeggiata. Riviera e Val di Vara più vicine grazie al recupero di un antico sentiero che collega i due borghi valicando la collina. Una passeggiata relativamente breve che offre al turista la possibilità di immergersi nella natura e nella storia dei due borghi diversi tra loroma suggestivi e godibili, come riconosciuto dall’Unesco. Su questo l’amministrazione pignonese del sindaco Ivano Barcellone, su iniziativa del vice Raffaele Rossi e dell’architetto Beatrice Del Vigo, ha redatto un progetto, illustrato ai cittadini in un incontro in piazza: obiettivo, la valorizzazione del tessuto urbano e riqualificazione di ruderi che testimoniano il lavoro e la produzione avvenuta nei primi anni del secolo scorso a Pignone. Un progetto che è piaciuto al Ministero, che ha concesso un finanziamento da 1,6 milioni a Pignone e 400mila euro a Vernazza. Adesso il pallino passa nelle mani degli impresari che partecipano ad una gara apposita appena finanziata dal Ministero.

E.S.