Nella sala consiliare del municipio, nuove lezioni curate dall’Unitre (Università delle Tre età) di Lerici, tutte con inizio alle 16.30. Oggi si terrà la conferenza della giornalista Daniela Patrucco ‘M’illumino di meno... e meglio. La comunità lericina verso la sostenibilità’, in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente del Comune di Lerici. Domani per il corso ‘Miti al femminile’, la professoressa Cinzia Forma presenta ‘Ismene: la sorella vile’ e ‘Antigone di Sofocle’. Infine venerdì, per il corso di Storia contemporanea, la lezione su ‘La Storia d’Italia dal 1943 al 1955’. Continua inoltre all’Hotel Shelley il corso di inglese, giovedì 9.30-11 (beginners) e sabato 10-11,30 (upper intermediate), e quello di spagnolo, venerdì 9,30-11 (avanzato) e 11-12,30 (intermedio e principianti).