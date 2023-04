Da Morandi a Emis Killa Musica live per tutti i gusti

Cinque live, per adesso, per animare l’Estate Spezzina in piazza Europa. Emis Killa, Gianni Morandi, Cristina D’Avena con i Gem Boy, Gianmaria, Daniele Silvestri. Questi i nomi degli artisti che saranno in concerto quest’estate sul palcoscenico all’aperto, in un programma mirato ad accontentare tutte le fasce di età, con protagonisti di rilievo del panorama musicale. "Anche quest’anno riusciamo a portare alla Spezia ospiti di rilevanza nazionale – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – Sono grandi autori, di diversi generi musicali, che abbiamo invitato per far divertire persone di tutte le età. Il programmazione è frutto delle richieste dei nostri cittadini, una rassegna di alto livello. Ringrazio gli artisti che saranno ospiti nel nostro territorio, Alessandro Maggi, direttore artistico Teatro Civico, Massimiliano Curletto e Rosanna Ghirri, direttore e dirigente del settore Cultura. A questo programma seguirà il Festival del Teatro e il Festival del Jazz". Il programma è organizzato dal Comune della Spezia con il sostegno della Regione Liguria e il contributo di Iren. "Grandi performer che si esibiranno garantendo un’immersione musicale di qualità – spiega Maggi – con eventi, per tutte le fasce d’età". Ad aprire il cartellone sarà il rapper milanese Emis Killa martedì 11 luglio (biglietti prossimamente disponibili sui circuiti online e al botteghino del Civico); a seguire, giovedì 14, Gianni Morandi, l’eterno ragazzo della canzone italiana acclamato da un pubblico di ogni età, in tour con ‘Go Gianni Go!’ (biglietti su Ticketone e Ticketmaster, prossima settimana al Civico). Domenica 16 luglio sarà la volta di Cristina D’Avena, cantante, attrice e conduttrice, interprete delle sigle più note dei cartoni animati tv, sul palco col gruppo rock demenziale dei Gem Boy (biglietti su Ticketone e Vivaticket, prossima settimana al Civico). Giovedì 10 agosto sarà di scena il giovane cantante vicentino Gianmaria, noto per la partecipazione a X Factor 2021 e a Sanremo 2023 (biglietti presto disponibili online e al Civico). A chiudere sarà Daniele Silvestri il 19 agosto (biglietti su Ticketone, prossima settimana al Civico). "Quando siamo arrivati a Spezia – conclude Paola Verri, responsabile comunicazione di Iren – abbiamo deciso di investire in cultura e in socialità. Guardando i risultati anche in termini numerici, possiamo dire di aver fatto la scelta giusta".

Marco Magi