Da Hancock a Brown. Sulle corde della ’black’ con il Funktomatic Trio

Un progetto può nascere anche solamente unendo delle passioni. O meglio, scoprendo di averle in comune. Spesso nella musica e nei gruppiensemble accade così. E infatti, con queste modalità, giusto giusto un paio di mesi fa, è nato il Funktomatic trio. A formarlo sono tre artisti ben noti in zona e non solo: Leonardo Corradi (organo hammond, piano elettrico, sintetizzatori e batteria) Diego Piscitelli (basso elettrico) e Giacomo Lomasti (chitarra e batteria). I tre saranno protagonisti stasera alle 21 all’Imbarcadero in via dell’Olivo a Porto Venere. "Ci conosciamo da anni – spiega Corradi – ma insieme, fino a poco tempo fa, non avevamo mai esplorato una direzione che non fosse il jazz". Uniti da una grande passione per il funk e la black music, presentano un repertorio che spazia dalla musica di Herbie Hancock a quella di James Brown. "Ad ognuno di noi era rimasta nel cassetto la voglia di suonare questo genere che ha caratterizzato gli anni ’60 e ’70. È chiaro che, essendo jazzisti, abbiamo nel nostro background le note di Hancock e il suo ‘Head Hunters’". Un disco eccezionale, che non è solo il suo prodotto di maggior successo, ma è pure sul podio degli album più venduti della storia del jazz. "Hancock jazzista sì – prosegue Corradi – ma con alcuni amici aveva approntato un progetto parallelo, capace di muoversi tra le influenze fusion, jazz e funk. Quel funk ripreso e reso popolare da James Brown". Quello che i Funktomatic propongono è prettamente strumentale (come faceva il funk di Hancock), Brown grazie alla voce, riusciva ad arrivare maggiormente al pubblico. "Ma non è detto che insieme a noi non ci sarà mai una parte vocale. Il nostro progetto è solo all’inizio".

Marco Magi