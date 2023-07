Da coltivatori a esperti di marketing I Bosoni e il mito del Vermentino "Così il vino è diventato cultura"

La storia del Vermentino nasce nell’ultimo lembo della Val di Magra e le sue radici sono profonde quanto i preziosi vigneti nel frattempo diventati secolari sui quali ne sono stati impiantati tanti altri ancora. Una continuità che i nipoti portano avanti ringraziando il lavoro dei nonni che da semplici coltivatori di terreni e vigna hanno costruito una fortuna. Racchiusa in bottiglia e poi marchiata con la preziosa denominazione di origine controllata. E proprio la nascita della Doc ha dato un senso di forza in più al cammino che oggi vede decine di aziende fondare il proprio lavoro sulla produzione di vino.

Tra queste il ruolo di traino è sicuramente rappresentato dalla famiglia Bosoni presente anche alla rassegna ’Liguria da bere’. "Una manifestazione preziosa per la categoria – spiegano Paolo e Diego – e per la promozione della qualità e unicità del nostro prodotto. Non è una semplice sbicchierata tra amici ma il modo migliore per far conoscere agli appassionati, ai turisti e semplicemente ai curiosi che cosa si cela dietro il mondo del vino, parlando della storia e della tradizione di un prodotto che grazie alle peculiarità della zona non è imitabile". La Doc nasce nel 1989 e trasforma il vino da tavola, venduto sfuso oppure a fiaschi, in un’altra cosa. "Esattamente – prosegue Diego – è grazie al gruppo di visionari tra i quali metto mio padre Paolo, Ottaviano Lambruschi, il conte Picedi e qualcun altro che il vino è diventato cultura arrivando poi all’esplosione di fine anni Novanta, quando sono nate le enoteche, vinerie e anche i giovani si sono avvicinati al buon bere".

Quanto c’è ancora da fare?

"Tanto e sotto diversi aspetti. Sia in vigna, continuando ad approfondire lo studio sui vitigni locali che siano Pollera o Vermentino nero, che nella promozione e valorizzazione. Non dobbiamo fermarci ma continuare a investire e mantenere alta la qualità del nostro prodotto. L’aspetto positivo del nostro ambiente è che non esiste rivalità. C’è la giusta competizione, ma in tutti esiste la consapevolezza che il successo di un’etichetta contribuisce alla valorizzazione anche di tutte le altre e questo spinge a mantenere sempre alta l’asticella del prodotto da Ponente e Levante".

Per questo oltre al lavoro quotidiano, alle vendemmie, alla ricerca dei versanti giusti è necessario farsi notare?

"Fino a qualche anno fa nei ristoranti non soltanto in altre Regioni ma perfino nello Spezzino non esisteva nella carta vini una sezione dedicata alla nostra terra. Adesso c’è maggior attenzione e le nostre etichette le troviamo in tutta Italia. Quindi farsi conoscere è fondamentale per portare avanti aziende che tengono occupati centinaia di lavoratori".

Massimo Merluzzi