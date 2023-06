Da Centrale elettrica a fabbrica di batterie

Prendono spunto dall’idea di Elon Musk per chiedere al sindaco della Spezia e alla maggioranza di governo della città un piano di riconversione dell’area Enel dove costruire una grande fabbrica per produrre batterie elettriche . A farsene promotori sono i consiglieri di Alleanza civica Avantinsieme, Lorenzo Forcieri e Franco Vaira sulla scia di quanto emerso in questi giorni durante i colloqui fra il celebre imprenditore statunitense e la premier Giorgia Meloni.

Nella nota inviata al primo cittadino, Pierluigi Peracchini e all’assessore Patriza Saccone, i due consiglieri comunali scrivono – "Abbiamo appreso dell’accordo siglato con Enel che va nella direzione da noi sempre auspicata. Vi facciamo quindi i nostri complimenti per il risultato raggiunto. Non vi sarà sfuggito che il patron della Tesla stia discutendo con la presidente del Consiglio per verificare la possibilità di realizzare nel nostro Paese una grande fabbrica per produrre batterie destinate alla mobilità elettrica. Quale miglioreoccasione per proporre l’area della ex centrale?" Una proposta, quella di Forcieri e Vaira che arriva alla luce di un’attenta analisi delle potenzialità dell’area, delle infrastrutture ad essa connesse e del tessuto imprenditoriale locale.

E partendo da un’analisi dei punti di forza di quel lembo di terra spigano – "Ha una superficie adeguata, è direttamente connessa con la rete autostradale e ferroviaria e dispone di un terminal dedicato sul mare". E aggiungono – "È inoltre inserita in un territorio in cui esistono cultura del lavoro e di impresa e in cui sono presenti capacità e competenze più che adeguate. Enel poi, con la sua forza è con le sue relazioni può veramente rappresentare un valore aggiunto per il nostro territorio." Ed è alla luce di queste considerazioni che Forcieri e Vaira sostengono un investimento di questo tipo proprio per – "Le conseguenze che avrebbe sul piano economico ed occupazionale" E questi molteplici aspetti, tutti da tenere in considerazione, giustificano – "i ogni impegno ed ogni sforzo che ci auguriamo vogliate fare e per cui potrete sempre contare sul nostro appoggio e attivo sostegno"