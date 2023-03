Da aprile a settembre Tutte le scadenze per la presentazione

C’è tempo fino al 30 settembre 2023 per presentare la dichiarazione dei redditi con il nuovo modello 730. Essendo sabato, il termine ultimo slitta al 2 ottobre 2023. A partire invece dal 16 marzo, sul sito dell’Inps, sarà disponibile la Cu, cioè certificazione unica, relativa ai redditi percepiti nel 2022. Per visualizzarla e scaricarla, gli utenti dovranno accedere con le proprie credenziali (Spid, Cie o Cns) al ‘Servizio certificazione unica 2023’. I pensionati potranno scaricare la Cu2023 anche dal servizio online ‘Cedolino pensione’. In alternativa è possibile richiedere la Cu tramite pec all’indirizzo [email protected] Dal 30 aprile l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione online il modello 730 precompilato. Anche i Caaf Cgil Toscana inizieranno a fare i 730 a partire dal mese di aprile.

"E’ possibile prendere già appuntamento, tramite il numero verde 830-730800, da telefono fisso, o 199-100730 da cellulare", ricorda la responsabile fiscale del Caaf Cgil di Pisa, Michela Saviozzi. Per prenotare l’appuntamento in uno dei Caaf Cgil della regione è possibile inoltre scrivere un’email a [email protected] o consultare il sito caafcgiltoscana.it.