Da Aidea due libri sul 25 aprile

Nella sede di Aidea, in via Persio 27, domani alle 18 prosegue l’interessante rassegna letteraria ‘Leggere a colori’, promossa dall’associazione, con il colore ‘carta da zucchero’, ovvero il romanzo di impegno sociale. Con l’avvicinarsi della ricorrenza del 25 Aprile, Aidea ha voluto presentare due volumi proprio sul tema. Saranno presenti gli autori Patrizia Fiaschi con ‘Il vento sull’erba’ e Gianni Ciuffardi con ‘Volevo fare il partigiano’. Uno sguardo storico sul nostro territorio, con due scrittori locali che ripercorrono in maniera storica e romanzata, gli accadimenti di quel periodo, attraverso storie personali. Le due case editrici sono la Castelvecchi, per Patrizia Fiaschi e Il Filo di Arianna per Gianni Ciuffardi, condurranno l’incontro con gli autori Erika Pisacco e Isabella Braibanti.