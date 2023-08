Cultura oltre l’agonismo Fondazione Carispezia in campo con le borgate "Movimento di popolo"

LA SPEZIA

Figura tra i principali sostenitori del Palio del Golfo e da oltre dieci anni affianca le borgate nella realizzazione della tradizionale sfilata. Ma Fondazione Carispezia, con il suo presidente Andrea Corradino, è anche tra i soggetti che hanno creduto fin dal primo giorno al progetto con il quale Qn - La Nazione ha inteso omaggiare la 98esima edizione della disfida remiera.

Presidente, da anni Fondazione sostiene economicamente le attività delle tredici borgate, in primis la sfilata. Perché avete concentrato la vostra attenzione soprattutto su questo ambito?

"Oltre agli aspetti agonistici e sportivi del Palio, credo sia importante valorizzare questa espressione tipica dell’identità culturale del territorio, momento di massima partecipazione e socializzazione delle borgate".

Il Palio vive tutto l’anno: nelle borgate, nelle palestre, nelle sedi delle associazioni. Come dare maggiore rilievo, e con continuità, a questo movimento di popolo?

"Premesso che il Comitato delle Borgate in questi anni ha già contribuito in maniera importante a valorizzare il Palio, sarebbe bello durante l’anno organizzare eventi nelle singole borgate per far conoscere storia e tradizioni".

Di recente Fondazione Carispezia ha ufficializzato l’ingresso tra gli enti organizzatori del Blue Festival, contenitore che si propone di accompagnare il Palio attraverso i temi della sostenibilità ambientale e della blue economy. Come si intrecciano cultura popolare ed ecologismo?

"Abbiamo sottoscritto il protocollo d’intesa del Blue Festival perché crediamo sia nostro compito sostenere, in maniera sinergica con gli altri enti locali, iniziative che promuovano lo sviluppo del territorio. Una manifestazione come il Blue Festival può ulteriormente portare l’attenzione sul mare per sottolinearne il ruolo centrale dal punto di vista ambientale, turistico, economico, socio-culturale. Siamo soddisfatti che all’interno del programma siano inclusi progetti e attività che promuoviamo da tempo, come il Food Blu in collaborazione con la Fondazione Aut Aut, il concerto della Gosp - Giovane Orchestra Spezzina, i laboratori per bambini, la partecipazione alle conferenze del progetto ’Faros’, l’acceleratore dedicato alle start up in ambito Blue Economy, parte della Rete nazionale acceleratori promossa da Cdp Venture Capital".

La 98esima edizione deve ancora essere disputata, ma già sio guarda al 2025. Qual è la strada da percorrere per valorizzare al meglio non solo l’edizione numero 100, ma anche il percorso che separa il Golfo da quel traguardo?

"Penso che il percorso sia già iniziato con l’idea del Blue Festival, che vede proprio il Palio come evento principale e il cui sviluppo importante nei prossimi anni rappresenta l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto. Il patrocinio del ministero del Mare può poi contribuire sicuramente a rendere il Palio una manifestazione che oltrepassi i confini del Golfo".

Lei è stato anche presidente dello Spezia Calcio: c’è più passione tra i gradoni del Picco o sulla Morin il giorno del Palio?

"La passione è analoga e al tempo stesso differente. Al Picco una città intera tifa unita per la squadra, alla Morin si respira non solo la passione ma anche la sana e accesa rivalità che anima la sfida remiera. In ogni caso, Aquile e Palio sono parte del cuore degli spezzini".

La Nazione quest’anno ha scelto di valorizzare la presenza delle donne nel Palio. Uno sguardo nuovo su un tema, quello della disfida, sul quale si pensava forse di aver già detto tutto…

"Siamo molto lieti di aver aderito a questa iniziativa: penso sia una nuova occasione per valorizzare la storia e le tradizioni del nostro Golfo da un punto di vista inedito, mettendo in luce in particolare l’impegno, la passione e la coesione delle donne delle borgate marinare. Ringraziamo quindi tutti coloro che hanno contribuito a realizzare il volume ‘Le Signore del Palio’ e l’intero progetto editoriale dedicato a questa manifestazione".

Roberta Della Maggesa

Matteo Marcello