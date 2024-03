Cultura, 150mila euro dalla Fondazione

Fondazione Carispezia promuove il bando “Cultura plurale e sostenibile”, che mette a disposizione 150 mila euro per progetti presentati da enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro del territorio spezzino e della Lunigiana. Il bando, in linea con il piano triennale 2023-2025 della Fondazione, ha come obiettivo principale quello di favorire la diffusione di una cultura sostenibile e plurale applicata alle iniziative culturali, incentivando la creazione di reti di partenariato. Nell’ambito degli eventi si è ormai compresa l’importanza di saper elaborare nuovi modelli di offerta culturale che sappiano essere propulsori di una cultura sostenibile. In tal senso, le istituzioni e gli enti privati possono diventare agenti di cambiamento, grazie alla realizzazione di iniziative “sostenibili” sia dal punto di vista ambientale che sociale. Il bando sarà presentato nel corso di un webinar previsto martedì 12 marzo, alle ore 16.00, a cui le realtà interessate sono invitate a partecipare per comprenderne meglio caratteristiche e modalità di presentazione dei progetti. È necessaria l’iscrizione al link https://it.surveymonkey.com/r/bando3-2024. I progetti proposti attraverso il bando dovranno riguardare eventi oppure iniziative culturali in rete che prevedano almeno due dei seguenti obiettivi: promuovere una pluralità di linguaggi artistici e di pubblici, nell’ottica di valorizzare l’identità e lo sviluppo culturale e inclusivo del territorio; essere improntati sulla sostenibilità, sia dal punto di vista ambientale che sociale, come indicato negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; coinvolgere attivamente giovani e/o fasce più fragili della popolazione nella produzione o nella fruizione della cultura; attrarre nuovi segmenti di pubblico attraverso un piano di comunicazione che consenta di raggiungere un pubblico ampio e diversificato. Le richieste di contributo dovranno essere presentate entro il 5 aprile tramite il portale Rol – Richieste e rendicontazione online, disponibile sul sito web di Fondazione Carispezia, e prevedere un importo massimo di 10 mila euro. I progetti dovranno realizzarsi e concludersi da maggio a dicembre 2024. Informazioni e il testo integrale del bando i su www.fondazionecarispezia.it.