Crollo, udienza in trasferta Il report multimediale oggi in scena al Camec

Ci siamo. Dopo ben 737 giorni dal crollo del ponte della darsena di Pagliari approdano oggi al confronto – tra periti del Gip Fabrizio Garofalo, consulenti tecnici della Procura, dei 34 indagati e dei loro avvocati – i risultati dello studio effettuato dai primi sulle cause del collasso della struttura. Essa fu costruita nel 2010 dall’Autorità portuale che nel procedimento, in quanto ente, figura come parte offesa, con contestuale coinvolgimento tra gli inquisiti dei vertici e dei tecnici che più direttamente ebbero avuto un ruolo nella gestione dell’appalto e delle manutenzioni straordinarie del ponte che era stato affidato in gestione al Consorzio nautico, chiamato in causa nel procedimento per gli oneri manutentivi ordinari in relazione all’affidamento dei soli impianti. Quali che siano stati- o non stati - i limiti dei check effettuati alla struttura nel corso gli anni, restano i vizi alla radice riscontrati dai periti (gli ingegneri Massimo Losa, Renzo Valentini Andrea Braccali): il sottodimensionamento dei perni delle cerniere su cui ruotava il ponte rispetto alla tipologia di sollecitazioni reali a cui erano sottoposte in luogo di quelle preventivate, le difficoltà di serraggio di alcuni perni stante gli spazi ristretti per per agire con gli strumenti. Ad essi si aggiungono i limiti del collaudo e le sottovalutazioni dei rilievi mossi dal gestore all’Authority sul funzionamento del ponte.